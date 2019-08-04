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Sosyal medya, Kaz Dağları'nda ağaçlar kesilirken kaçışan ceylanları konuşuyor

Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç kesiminden kaçışan ceylanlar, sosyal medyada paylaşılıyor.

04.08.2019 13:34
Sosyal medya, Kaz Dağları'nda ağaçlar kesilirken kaçışan ceylanları konuşuyor

Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban Mevkii'nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç kesiminden kaçışan ceylanlar görüntülendi.

BAZI CANLI TÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kaz Dağları, dünyanın oksijen kalitesi açısından en önemli habitatlarından biri. Uluslararası altın tekeli Alamos Gold'un ve taşeron şirketi Doğu Biga Madencilik maden çalışmaları sürdürüyor.

Bu çalışma sonucunda endemik bitki türleri ile nadir görülen bazı canlı türlerinin yok olma tehlikesi ile de karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

TEPKİLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Ağaç kesimi, Çanakkale halkının tüm tepkisine rağmen devam ederken, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin savunduğu maden çalışması Kazdağları ekosisteminden yararlanan, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ölüm-kalım mücadelesine döndü.

CEYLANLARIN YAŞAMA TELAŞI

Kaz Dağları içinde sayısının giderek azaldığı ifade edilen iki ceylan, kesim alanı civarında, Çanakkale-Çan karayolu üzerinde görüntülendi. O anları, 8'inci gününde de devam eden 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek olmak için bölgeye giden Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grubu Başkanvekili Avukat Güneş Pehlivan görüntüledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız" ifadelerini kullandı.


Atikhisar Barajı, Kaz Dağları, Çanakkale, Kirazlı, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (6)
HALİL: Ama yol yaptık bakın ceylanlar nasıl da duble yolu kullaniyor
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SURİ: Almanya bizi kıskanıyor 2023 de madenleri biz cikaracaz durmak yok yola devam
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MUSTAFA GÜLER: Allah Cezanızı Versİn. AMİN
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NEDİM: Şu ağaç kesmekten vazgeçin be kardeşim!
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KEREM DOGULU: Doga ve yaban hayatini tahribati cok tehlikeli durum aldi ulkemizde. Canlilar Allahin dilsiz kullari.Kotuluk sahibi yaptiklari yanina Kar kaldi zannetmesin. En yakin mezarliga gitsin gordun, topraginalti, boyle boburlenenlerle dolu. Ayrica bir duzeltme resimde ki canli Ceylan degil onlar Karaca.ceylan kurak ve step yerlerde yasar Sanliurfa.Ormanda yasayan benzer otculumuz ise karaca.
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HAK: RABBIM BUNU YAPANLARA AKIL FİKİR İHSAN EYLESİN KENDİ YAŞAM ALANLARIMIZI BIRAKTIK SÜREKLİ DOĞAYA HAYVANLARA MÜDAHALE EDİLİYOR. YAŞAMYA HAKKI YOKMU BU HAYVANLARIN RABBIM TEK TEK HESABINI SORACAK BUNLARI YAPANLARDAN HEM BU DÜNYADA HEM AHİRET GÜNÜ VİCDANLARIMIZA NE OLDU MERHAMET DUYGULARIMIZA NE OLDU İNSAN DÜŞENE BİR TEKMEDE BEN VURURUM DİYOR ARTIK GÜN GEÇTİKÇE KENDİ ELİMİZLE DÜNYAMIZI YAŞANMAZ HALE GETİRİYORUZ FARKINDA DEĞİLİZ EY İNSANOĞLU.
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