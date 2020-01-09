Sosyal medya kullanıcıları, migrenim tuttu diyerek bacaklarını gösteren fenomen Duygu Özaslan'ı tiye aldı

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan ve Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, bacak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Migren atağı yaşadığını duyuran Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

BACAKLARINI GÖSTERİP MİGREN ATAĞINDAN ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'da içerik üretmeye başlayan ve şimdilerde adı şarkıcı Mustafa Sandal ile anılan Duygu Özaslan, Instagram hesabından bacaklarının fotoğrafını paylaşarak "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

YouTube'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Özaslan'ın paylaşımı kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bacaklarının fotoğraflarını paylaşarak fenomeni tiye aldı.

MUSTAFA SANDAL İLE EL ELE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarda sık sık zaman geçirdiği kendisinden 21 yaş küçük sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile sokak ortasında el ele dans ederek düet yapmıştı.

KEREM BÜRSİN'LE ANILDI

Çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve uzun yıllar süren ilişkisini bitiren Fenomen Duygu Özaslan'ın oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özaslan ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Bürsin'le bir araya gelmediklerini ve aşk iddialarının kesinlikle yalan olduğundan bahsetmişti.

İşte Duygu Özaslan'ın paylaşımından sonra atılan bazı tweetler: