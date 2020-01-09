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Sosyal medya kullanıcıları, migrenim tuttu diyerek bacaklarını gösteren fenomen Duygu Özaslan'ı tiye aldı

Son günlerde adı şarkıcı Mustafa Sandal ile anılan YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından bacaklarını paylaşarak migren atağı geçirdiğini söyledi. Özaslan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olunca birçok kişi bacak fotoğrafını paylaştı.

09.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:49

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan ve Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, bacak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Migren atağı yaşadığını duyuran Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

BACAKLARINI GÖSTERİP MİGREN ATAĞINDAN ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'da içerik üretmeye başlayan ve şimdilerde adı şarkıcı Mustafa Sandal ile anılan Duygu Özaslan, Instagram hesabından bacaklarının fotoğrafını paylaşarak "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

YouTube'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Özaslan'ın paylaşımı kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bacaklarının fotoğraflarını paylaşarak fenomeni tiye aldı.

MUSTAFA SANDAL İLE EL ELE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarda sık sık zaman geçirdiği kendisinden 21 yaş küçük sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile sokak ortasında el ele dans ederek düet yapmıştı.

KEREM BÜRSİN'LE ANILDI

Çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve uzun yıllar süren ilişkisini bitiren Fenomen Duygu Özaslan'ın oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özaslan ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Bürsin'le bir araya gelmediklerini ve aşk iddialarının kesinlikle yalan olduğundan bahsetmişti.

İşte Duygu Özaslan'ın paylaşımından sonra atılan bazı tweetler:

Mustafa Sandal, fenomen Duygu ÖzaslanMustafa Sandal, fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti

Sosyal medya kullanıcıları, migrenim tuttu diyerek bacaklarını gösteren fenomen Duygu Özaslan'ı tiye aldı

Mustafa Sandal, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
YAKO50:waaaaaaayyyyy beeee waaaaayyy , nasıl migrenmiş böyleee
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MELONİ:yüzün bir para etmez ama bacakların çook güzel
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YORUMCU:Yüzü de vücudu da bacakları da çirkin. Kendisi şımarık ukala gereksiz biri.
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EDO:O kadar çok gösteriyorlar ki , bir çekiciliği de kalmıyor artık. Heyecan kalmadı yahu , hergün gördüğümüz şeyler oldular artık :)))
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ADINIZI YAZIN:ALLAH AKIL VERSİN.
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YLDZ:İŞTE BUNLAR DA KENDİNELERİNE NASIL GÜNDEME GETİRECEKLERİNİ DÜŞÜNEN TOPLULUK
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ADINIZI YAZIN:ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
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VAY VAY:Güzelmiş
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