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Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu

Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya deprem için bağış çağrısı yapıldı.

25.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:48

, dün akşam saat 20.55'te 'dan gelen depremle derin bir üzüntü yaşadı. Elazığ merkezli 6.8'lik deprem sonucunda; binalar çöktü ve birçok vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan göçük altından bir çok kişi çıkarıldı. sonrası geçmiş olsun mesajı yayınlayan Acun Ilıcalı'ya ise halktan yardım kampanyası çağrısında bulundu.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

20'den fazla vatandaşımızın hayatına mal olan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da depremzedeler için bağış kampanyaları düzenleniyor. Birçok ünlü, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınlarken, Demet Akalın ve Haluk Levent yardım için kolları sıvadı.

MESAJI YETERLİ BULMADILAR

Ünlü televiyoncu Acun Ilıcalı'da hem Instagram hem de Twitter hesabından depremde hayatını kaybeden ve yaralanalar için mesaj yayınlayan isimler arasındaydı. Ancak Ilıcalı'nın mesajını takipçileri yeterli bulmadı.

"YARDIM KAMPANYASI BAŞLAT" ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kulübü'ne bağış toplamak için kampanya düzenleyen Acun Ilıcalı'ya, Elazığ'da olan deprem için de harekete geçmesi gerektiği ve bir program yaparak bağış toplaması konusunda çağrıda bulundu.

2 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yaptığı Fenerbahçe WinWin programında kızları için 1907 forma ve reklam gelirini Fenerbahçe Kulübü'ne vereceğini söylemişti. Ilıcalı, reklam geliri ve aldığı formalarla birlikte 2 milyon TL'lik bir bağış yapmıştı.

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