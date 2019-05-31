Sosyal medya kullanıcısı, Vildan Atasever'le nişanlısının önceden kanka olduğunu iddia etti

Bir dönemin aranılan oyuncularından olan Vildan Atasever, geçtiğimiz Nisan ayında evlilik yolunda ilk adımını atarak iş insanı sevgilisiyle nişanlandı.

"BENİM ESKİ SEVGİLİM"

Cumhurbaşkanlığı'nda verilen iftar yemeğine katılan Vildan Atasever ve nişanlısıyla olan fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaştı. Atasever'in fotoğrafına nişanlısının eski sevgilisi olduğunu iddia eden bir kullanıcıdan şoke eden yorum geldi.

Kullanıcı, "Vildan'ın nişanlısının benim eski sevgilim olması. Bir de kankam diyordu lanet Erkan!" yorumunu yaptı.

HACIOĞLU'YLA 2015 YILINDA BOŞANMIŞTI

2010 senesinden meslektaşıİsmail Hacıoğlu'yla evlenen Vildan Atasever, 2015 senesinde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

"TUZLU KAHVEYİ İÇİRDİK"

Atasever nişanlandığını Instagram hesabından yüzüklerinin ve tuzlu kahvenin fotoğrafını paylaşarak, "Adettendir dediler, tuzlu kahveyi içirdik" notuyla duyurdu.