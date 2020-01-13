Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor

ŞANLIURFA'da, ayrılan çiftlerin boşanma gerekçeleri arasında şiddetli geçimsizliğin yanı sıra sosyal medya kullanımı da önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. Sosyal medya kullanımı ile artan aldatmaların çiftlerin boşanması sebepleri arasında yer almaya başladığını belirten hukukçular, yoğunluk nedeniyle kentteki Aile Mahkeme sayısının da 4'ten 5'e çıkarılacağını ifade etti. Çiftlerin evlilikten sonra birbirlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten psikolog Sever Beşaltı, erken yaşta evlilik ve sosyal medya kullanımı ile aldatmaların boşanmalarda önemli etkenler olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ömer Avcı, geçen 2019 yılı içerisinde şiddetli geçimsizlik, sosyal medyada aldatma gibi nedenlerden dolayı 1500 çiftin boşandığını, 1400 çiftin davasının ise hala devam ettiğini söyledi. Son yıllarda en fazla boşanma davasının 2019 yılında görüldüğünü belirten Ömer Avcı, yoğunluk nedeniyle mahkemelerin yetersiz kalmasından dolayı 2020 yılı içerisinde kentte yeni bir Aile Mahkemesinin kurulacağı ve bu davalara bakan mahkeme sayısının 5'e yükseltileceğini ifade etti. Geçen yıl içerisinde açılan 2900 boşanma davasından 1500'ünün sonuçlandığını, 1400'ünün ise hala devam ettiğini kaydeden Avcı, "Şanlıurfa'da son dönemlerde sosyal medya ve internet kullanım sayısının artmasıyla birlikte taraflar arasındaki birlikteliği ve sadakat hükümlülüğünü etkilediği için boşanmalar artıyor. Bununla birlikte ekonomik sıkıntılar, eşlerden birinin çalışmaması ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmemesi boşanmaya neden oluyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla çiftler, mutsuz hayatlarına renk katmak için başka birileriyle tanışıyor. Bu durum üzerine tartışma ve kavgalar çıkıyor. Taraflar sadakatini ihlal etmiş oluyor. Taraflar arasında sağlıklı iletişim olmayınca boşanmaya neden oluyor" dedi.

Avcı, kuma evliliği ve özellikle kente iç savaş nedeniyle göç eden Suriyeli evliliklerinin de boşanmalarda bir başka neden olduğunu ifade etti.

'KAYINVALİDELER EVLİLİKLERE MÜDAHALE EDİYOR'

Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin de boşanma sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan Ömer Avcı, "Şanlıurfa'da evlenen kişilerin çoğu maddi imkansızlık yüzünden yeni bir ev almaya veya tutmaya gücü yetmediği için anne, babasıyla yaşamaya karar veriyor. Bu durum da zaman içerisinde boşanmaya neden oluyor. Birçok boşanma dosyasında şunu görüyoruz; kayınvalideler evliliklere müdahale ediyor. Bu nedenle çıkan tartışmalar büyüyerek mahkemede bitiyor" dedi.

NAFAKA SORUNU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Hukukçular Derneği üyesi avukatlarından Emine Altıparmak ise boşanmalarla birlikte ortaya çıkan nafaka konusunun da çığ gibi büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde gündemimizde olan süresiz nafaka sorunu gün geçtikçe toplumsal açıdan çığ gibi büyümektedir. Şu an ki uygulamanın dayanağı 3444 sayılı yasadır. Ancak toplumsal dinamiklere bakıldığında ne bir yıllık nafaka ne de süresiz nafaka adil olmamaktadır. Bu durum için alternatif çözümler söz konusu da olabilir. Boşanma halinde, otomatik bir prim sistemi ile meselenin SGK'dan alınacak bir ödenek ile çözülmesi gündeme alınabilir. Yine alt süre iki yıl olarak kabul edilip, nafaka bu süreden az olmamak üzere evlilik süresi kadar nafaka süresi öngörülebilir. Süresiz nafaka bir çok mağduriyetleri birlikte getirmektedir. Hukukumuzda nafaka; yardıma muhtaç kimsenin hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan asgari tutarı alabilmesidir. Hal böyle iken nafakanın ödenmesinin bir keyfiyete bırakılması mümkün değildir."

PSİKOLOG BEŞALTI: ÇİFTLER İLETİŞİM KURAMIYOR

Balıklıgöl Devlet Hastanesi psikologlarından Sever Beşaltı, çiftlerin evlendikten sonra birbirlerinin beklentilerini karşılayamaması ve sosyal medya kullanımının ayrılığa neden olduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanımı ile aldatmaların arttığını ve bu durumun davalara neden olduğunu anlatan Beşaltı, şöyle dedi:

"Günümüzde insanlar iki şekilde tanışıyor. Özellikle Şanlıurfa'da görücü usulü çok yaygın, ikincisi ise insanlar tanışarak aşık olarak evleniyor. Evlilik süreci farklı bir süreçtir. Her ne kadar çiftler, ilişkilerinde birbirini tanısa bile evlilikte bu durum değişiyor. Evlendikten sonra insanların beklentisi yüksek oluyor. Boşanmalara baktığımız zaman aşk evliliği yapanlar, evlendikten sonra beklentilerini karşılamadığından dolayı arayış içerisine giriyorlar. Bu arayışta bazıları boşanırken, bazıları ise psikologlara başvuruyor. Burada özellikle çiftlerin iletişim kuramadığına tanıklık ediyoruz. Yine evlilikte yalanların olması, maddi sıkıntılar olması son yıllarda ise sosyal medya kullanımı artmasıyla aldatmaların artmasıyla insanlar kendilerini değersiz hissediyor. Özellikle kadınlar, sosyal medyaya baktıklarında insanların eğlendiğini görünce kendi evliliğini değerlendiriyor. Mutsuzluğuna eşlerin kayıtsız kalması sonucu bu durum boşanmaya kadar gidiyor. Sevginin ve iletişimin az olduğu evlilik, bir araç haline geliyor. Yine bölgede yaygın olan kuma ve erken yaştaki evliliklerde kişiler zaten birbirlerini tanımadan evleniyorlar. Bu da boşanmayı tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor."

'AİLELER MÜDAHALEDE BULUNUYOR'

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli sosyal hizmetler uzmanı Tuba Kayabulut, kentte boşanma olaylarının artmasının genellikle ailelerin evliliğe müdahalesinden kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da çok küçük yaşta evlilikler, ailelerin devreye girmesiyle oluyor. Bireyler evliliğin ne demek olduğunu bilmiyor. Birbirlerine ve ailelere uyum sağlayamıyor. Bu nedenle boşanma oluyor. Yine özellikle bizim karşılaştığımız bir başka önemli sorun ise madde bağımlılığı. Genelde erkeklerde görülen madde bağımlılığı evlilik sürecinin bozulmasına yol açıyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte evli olup mutsuz olan çiftler, hoşlandığı kişilerle iletişime geçiyor. Eşinden görmediği sevgiyi başka birisinden görüyorlar ve bu da boşanmalara neden oluyor. Yine bölgede kuma evlilikleri de kentte boşanmaya neden olan faktörler arasında yer alıyor."