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Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü üyeleri, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

07.10.2019 17:41Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü üyeleri, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kulübün hedefleri ve bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin konuşulduğu toplantıya yoğun katılım oldu. Toplantının açılışında konuşan Sosyal Medya Kulübü Başkanı Caner Önem, "Kulübümüz pek çok fakülteye hitap ediyor. Bu yıl da, Communication Week ve SMİT Summit olmak üzere iki büyük etkinlik gerçekleştireceğiz. Üniversitemizde, sektörün önde gelen isimlerini ağırlamayı planlıyoruz. Amacımız; öğrencilerin sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Kaynak: İHA

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