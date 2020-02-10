Haberler » Güncel » Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler - Haber

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler

ADAPAZARI'nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi.

10.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
ADAPAZARI'nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çark Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki genç kızı görenler şaşkınlıkla izledi. kızlar sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. Kızların ne yaptığını anlamaya çalışanlar ilgiyle izlerken, bu sırada kızların arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.


- Adapazarısakarya

Adapazarı, Genç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:18:21