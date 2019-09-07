Sosyal medya paylaşımları ile tepki çeken Hilal Kaplan kimdir?

Gazeteci Hilal Kaplan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Hilal kaplan, Twitter paylaşımları ile son günlerde en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Hilal Kaplan yazıları, tweetleri…

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Gazeteci, 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

YILIN KÖŞE YAZARI ÖDÜLÜNÜ ALDI

TVNET'te yayınlanan "Muhalif" başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği "Her Yöne 80 Dakika" başlıklı tartışma programında yorumculuk yapıyor. Anadolu Yayıncıları Derneği'nden 2018 senesinde "Yılın Köşe Yazarı" ödülünü alan Hilal Kaplan, Sabah ve Daily Sabah yazarıdır.Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evli, iki çocuk sahibidir.