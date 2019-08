Sosyal medya pazarlamasında halkla ilişkilerin önemi

Peki, şirketler neden sosyal medya pazarlamacılığıyla ilgileniyorlar? Çoğu firma, ürünlerinin ve şirketin akılda kalıcılığını en iyi ve olumlu şekilde artırarak müşterilerle sosyal medya aracılığıyla ilişki kurmanın mükemmel bir yol olduğunu söyleyebilir. Ama bir dakika, bu halkla ilişkilerin işi değil mi?

Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya birbirinden ayrılmalı

İçinde bulunduğumuz bu çağdaş zamanda her şey karışık ve pazarlamanın çeşitli alanları birbirine girmiş durumda. Halkla ilişkiler (PR) ve sosyal medya alanlarına baktığımızda da durum tam da böyle. PR, genellikle yatırımcılar, hissedarlar, iş ortakları vs. gibi nüfuzlu kişilere odaklanırdı fakat sosyal medyanın gelişimiyle bu bireyler bu platformlarda yer almaya başladı ki bu da PR amaçları için kullanılabilir. PR ve sosyal medya, şirketlerde ve ürünlerinde güven kurmak aynı zamanda bu güveni korumak için kullanıldığından her ikisi de senkronize olmalı.

Sosyal medya PR'ı nasıl değiştirdi?

Sosyal medyanın PR üzerindeki etkisi olduğu aşikâr.

İşte birkaç kilit nokta:

PR ve sosyal medyanın temeli iletişimdir. Sosyal medya, gerçek zamanlı misyonu ile mesajını kuvvetlendirerek PR'ın daha güçlü ve etkili olmasını sağlar. Haber duyurusu, e-mail, ve diğer PR araçlarıyla yayımlanan içerik daha kalıcı olur, hızlı yayılır ve sosyal medyanın yardımıyla geniş kitleye ulaşır.

Sosyal medya PR'ın daha geniş kitleye ulaşmasını sağlar. PR, eskiden yatırımcıları ve iş ortakları gibi belirli bireyleri hedef alırdı ancak sosyal medya bu hedef grubun bir işletmenin başarılı olabilmesi için önemli olan tüm kişiler dahilinde genişlemesine neden olmuştur.

Sosyal medya, PR kavramını bir işletmenin tüm hissedarlarına "dostça" görünmesini sağladı ve bunun sonucunda "ilişki pazarlaması" denilen yeni bir pazarlama alanı ortaya çıktı. Tipik ve ciddi bir ortamı olan şirketlerin daha sıcak, cazip ve yaklaşılabilir kıldı.

Sosyal medya PR'dan nasıl ayırt edilebilir?

Benzerlikler olmasına rağmen PR ve sosyal medya arasında büyük farlılıklar da vardır.

Sosyal medyada yaptığımız iletişim PR'dan farklı olmalıdır. Sosyal medya, satışları artırmak amacıyla yaptığımız konuşma dilindeki mesajlaşmalardır. Şirketler, hedef kitleye ulaşırken belirli bir ton kullanıp tutarlı olmalılardır. Bu işletmenin sesidir ve bu sesi değiştirmek hedef kitleyi ve onların güvenini kaybetmeyle sonuçlanabilir. PR ise satışları etkilemeden mesaj göndermeyi amaçlar; yani tonu ve yaklaşımı farklıdır.

PR'ın hedef kitlesi içerikle farklı şekilde ilişkilidir ve genellikle pasiflerdir. Sosyal medya hedef kitlesiyle birbirine bağlıdır ve etkileşim içindelerdir. Bunun sebebi ise sosyal medya iki taraflıyken PR tek taraflı olarak görülür. PR'da yayımlanan içerik hedef kitleye az ya da hiç etkileşim olamadan iletilir. Ancak sosyal medyada içerik, sonuç almak için büyük çabalarla yayımlanır. Şirket, etkileşim sağlamak ve bu etkileşimi korumak için, bu duruma çok sıcak yaklaşır.

PR faaliyetlerinden yatırım getirisini belirlemek oldukça zordur ancak sosyal medya pazarlama faaliyetlerini ölçmek için çeşitli ölçümler bulunduğundan sosyal medyanın etkisi kolayca hesaplanabilir.

PR planına sosyal medyayı dâhil etmenin pratik yolları

PR planınıza yardımcı olması için her bir sosyal medya platformu kendi benzersiz özellikleriyle kullanılabilir. Aşağıda, önde gelen sosyal medya platformlarını örnekler vererek PR planına nasıl değer katabileceğini açıkladım.

Facebook –Şirketiniz veya markanız karşılıklı iletişime dayanıyorsa seçmek istediğin mecra tam burası.

Twitter – Hashtagler ile insanlara ulaşabilir aynı zamanda hedef kitlenizin ve diğer kişilerin şirketiniz ya da markanız hakkında ne düşündüğünü görebilirsiniz. Twitter'ın şirketin, markan, rakibin ve daha fazlası üzerinde araştırma yapabilmeni sağlayan birçok özelliği bulunmakta.

Instagram – Bu platform hedef kitleyle etkileşime geçmek için harika bir uygulama. Görselliğin cazibesi bu mecrada çok önemli. Ciddi konulara farkındalık kazandırmak için de kesinlikle mükemmel bir yol. Bununla beraber Instagram, hedef kitleyle etkileşim kurmak, olmasalar bile etkinliğin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamak ve etkinlikleri öne çıkartmak (öncesinde, süresinde ve sonrasında) için harika bir mecra. Sosyal medya pazarlamacılığı ve PR, sosyal etki oluşturmak için bütün organizasyon çeşitlerinde kullanılabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal etki programları için araç kullanan kişiler aynısını değişik, ilginç ve etkili şekilde herhangi bir platformu kullanarak da yapabilir.

Örneğin Facebook ve Twitter'daki hashtag kampanyaları ile sosyal medyayı ve PR'ı birlikte kullanarak sosyal etki oluşturabilir. Farkındalık kazandırmak ya da destek almak için kullanılabilirler.

Çalışanları motive etmek ve amacına akışkanlık kazandırmak için iyi bir yol.

Şüphesiz ki sosyal medya hayatımızda kalmaya ve ilerlemeye devam edecek. PR da aynı zamanda gelişmeli ki sinerjisi korunsun ve şirketler bu iki pazarlama elemanlarından en üst seviyelerde faydalansın.

Bengü Arslan – Bourz Content & Communication – Founder