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Sosyal medya platformları ve siyasi reklamlar: Hangileri neden yasaklıyor?

Sosyal medya siteleri, özellikle ABD Başkanlık seçimleri öncesi artan siyasi reklamlarları durdurma baskısıyla karşı karşıya. Peki siteler konuya nasıl bakıyor?

22.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:34Sosyal medya platformları ve siyasi reklamlar: Hangileri neden yasaklıyor?
Sosyal medya platformları 2020 ABD Başkanlık seçimleri öncesi giderek artan siyasi reklamları durdurma baskısıyla karşı karşıya.

2016'daki ABD seçimlerinden bu yana "siyasi iletişim aracı olarak kullanılmakla" eleştirilen sosyal medya platformlarından biri olan twitter, bu konuda ilk somut adımı atan taraf olmuş 22 Kasım itibarıyla siyasi reklamları durduracaklarını açıklamıştı. Benzer bir karar da Google'dan geldi. ABD merkezli internet devi siyasi reklamlar için yeni kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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