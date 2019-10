Sosyal medya profilleri güzellik sektörüne yarıyor

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların daha güzel görünmek için estetik uygulamalara olan meraklarının da arttığını söyledi.



Günümüzde hemen hemen herkesin en az bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Birden fazla platformda hesap açanlar ve bu hesapları aktif kullananların sayısı da her geçen gün çoğalıyor. İnsanların sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaları, profil fotoğraflarını da sık sık değiştirmelerine sebep oluyor. Profil fotoğraflarını önemseyenler ise daha güzel görünmenin yollarını arıyor.



Bursa'da kurulan Estetik Sektörü Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, sektörün son 10 yılda ciddi bir büyüme sağlamasının bir sebebi olarak da sosyal medya kullanım oranının artması olduğuna işaret etti. Daha güzel ve daha estetik görünmenin yolunun uzman estetisyenler kontrolünde ufak dokunuşlar olduğunun altını çizen Gülin Çifçi, "Özellikle kadınlarımızda bu yönde yoğun bir talep oluyor. Ancak erkeklerimiz de güzel ve estetik görünmek için çeşitli uygulamalar yaptırıyor. Modern hayatın vazgeçilmesi olarak gördüğümüz estetik uygulamalara rağbet her geçen gün artıyor. Artık sosyal medya hesaplarında gördüğümüz profiller daha estetik ve daha çok beğeni alıyor. Bu anlayışın gelişmesi sektörümüze de olumlu yansıyor" diye konuştu.



Yapılan uygulamalar ve işlemlerin ardından çok daha güzel göründüğünü hisseden insanların mutlaka profil fotoğraflarını da değiştirdiğinin altını çizen Çifçi, uygulamaların tek seferlik değil, düzenli aralıklarla yaptırılması gerektiğine işaret etti. Kalıcı makyaj ve diğer uygulamaların zaman içerisinde etkisini yitirdiğini vurgulayan Çifçi, "Cildi yormamak adına her gün değil, ancak belli periyotlarda bakımlar yapılması gerekiyor. Bunu da düzenli bir hale getirmek büyük önem arz ediyor. Uzmanlar tarafından ve hijyenik ortamlarda yapılan güzellik uygulamaları kişinin cildine ve bedenine fayda sağlıyor. Ancak bu uygulamalar için vatandaşlarımızın gittikleri yerlerde mutlaka belge ve sertifika istesinler. Kendisini güzel hisseden birey mutluluk ve özgüven sahibi oluyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA