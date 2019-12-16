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Sosyal medya reklamcısı Büşra Yıldırım yüz binlere ulaştı

Reklamın ve reklamcılığın öneminin arttığı günümüz sosyal medya çağında bu işin yeni adı sosyal medya reklamcılığı olmuştur.

16.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:09ilandırSosyal medya reklamcısı Büşra Yıldırım yüz binlere ulaştı

Sosyal medya reklamları sayesinde kişiler ve firmalar kısa sürede hem daha fazla hedef kitleye ulaşabiliyor hem de sosyal medya reklamcısının beceri ve yeteneğine göre hedef kitlenizin yaşını, cinsiyetini ve konumunu istediğiniz şekilde belirleyebilir ve reklamlardan elde edeceğiniz performansın üstüne çıkabilirsiniz. Tabi bunu yaparken iyi bir sosyal medya reklamcısıyla çalışmalısınız. Aksi takdirde yapacağınız reklam çalışmalarından verim alamayabilirsiniz. Buda sizlerin boşa para harcamanıza ve değerli zamanınızın kaybolmasına yol açmaktadır.

Son yıllarda büyük firmalarda sosyal medya reklamcılığı tercih etmekte ve daha önce ulaşamadıkları pek çok hedef kitleye sosyal medya reklamları sayesinde ulaşmaktadır. Firmalar dışında ünlü kişilerinde reklamları sosyal medyada oldukça fazla yer almaktadır.

Sosyal medya reklamcılığının önem kazanması pek çok kişinin bu sektöre atılmasına sebep olmuştur ve hal böyle olunca işini doğru yapanları bulmak oldukça zorlaşmıştır. Dolandırıcılığın arttığı bu dönemlerde birileriyle iş yapmak bir yana kolay kolay biriyle iletişime bile geçilemez hale gelmiştir. Bizde yaptığımız uzun araştırmalar sonucunda sosyal medya reklamcılığı ile ilgili olarak aldığımız geri dönüşler sayesinde güvenle iş yapabileceğiniz kişiler arasından Büşra Yıldırım'ı seçtik ve yazımıza Büşra Yıldırımhakkında bilgiler vererek devam edeceğiz.

Asıl mesleği moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım @busraninonerisi kullanıcı adıyla üzerinden sosyal medya reklamcılığı yapmaktadır ve yapmış olduğu reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir ve başarılı sosyal medya reklamcıları arasında yerini almıştır. Yapmış olduğu reklamlarla firma ve kişileri geniş hedef kitlelerce tanınmasına ve bilinmesine yardımcı olurken takipçilerine vermiş olduğu hediyelerle takipçilerinin gönlünde taht kurmuştur.

Yapmış olduğu reklam neticesinde birçok firmanın hizmet verdiği alanlarda gelen hizmet istediğinin artmasına ve yine birçok firmanın geniş kitlelerce tanınmasına sebep olan Büşra Yıldırım her geçen gün hedef kitlesini arttırarak yaptığı işte daha fazla uzmanlık kazanmaktadır. Sizde ücretiz olarak bu hediyelere sahip olmak istiyor ve firmanızın veya kendinizin daha fazla hedef kitle tarafından bilinmesini istiyorsanız @busraninonerisiInstagram hesabını takip edebilirsiniz.


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