Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Türkiye'de de 6 kişide görülen koronavirüse karşı her geçen gün iyi geldiği söylenen bir maddede satışlar patlıyor. Son olarak kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi kınaya olan talebi artırdı.
Ülkemizde koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 6'ya yükselirken sosyal medyada koronavirüse karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı.
Türkiye 'de koronavirüs görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor.
KINAYA İLGİ ARTTI
Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüse karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, koronavirüs karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.
"ZENCEFİL, ZERDEÇAL SATIŞI ARTTI"
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Koronavirüsün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdeçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı.
"KINANIN VİRÜSÜN ÖNÜNE GEÇEBİLECEĞİNİ İNANIYORLAR"
Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tane görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi. Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler."
Kaynak: İHA