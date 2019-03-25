Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala sokak röportajları da çoğaldı. Bir televizyon kanalı Ankara'da taksicilerle önümüzdeki seçimlerle ilgili konuştu. Taksicilerin kendi aralarındaki ilginç diyaloglar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Ankara'da taksicilerle yapılan röportajlarda taksici esnafının bir kısmı Türkiye'nin iyi durumda olduğunu söylerken, büyük bir çoğunluk ise kötü durumda olduğunu savundu.

Tartışma sırasında ilginç bir diyalog sosyal medyada da gündeme oturdu. Bir taksici mevcut durumu övmek isterken "Ekonomi güzel her evde 3 araba var" ifadelerini kullandı.

Buna karşılık bir diğer meslektaşının "Ben seni 40 senedir tanıyorum bir bisikletin bile yok" demesi gülüşmelere neden oldu.