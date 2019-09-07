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Sosyal medya tartışması kanlı bitti... Kavga anı kamerada

Sosyal medya tartışması kanlı bitti.

07.09.2019 23:06
Sosyal medya tartışması kanlı bitti... Kavga anı kamerada
Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı
Kavga sırasında olay yerinden tesadüfen geçen üç kişi tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Karacaoğlan Mahallesi M.Ali Kısakürek Caddesi üzerinde otomobil içinde Hasan D. ve F.T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları mahalle arkadaşları Ali Y. ile buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hasan D., önce tüfekle havaya sonra Ali Y'ye doğru ateş etti. Bu esnada Ali Y. hafif şekilde yaralandı. Kavga esnasında Ali Y'nin bulunduğu yerden tesadüfen geçen 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Hasan D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sosyal medya tartışması kanlı bitti... Kavga anı kamerada

kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
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