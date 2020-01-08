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Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı

Gaziantep'te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandıktan sonra kendisine destek olanlara sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal, görevinden alındı.

08.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:15Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı
Gaziantep'te Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandıktan sonra kendisine destek olanlara sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal, görevinden alındı.

Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandı. İnal, göreve başlamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise teşekkür yazısını, "Müdürüm tebrik ederim, hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama vermedin" notuyla paylaşmıştı. Tayyar'ın gündeme getirdiği konu sonrası İnal görevden alındı. İnal'ın görevden alındığını da yine Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı, "Az önce duydum görevden alınmış" paylaşımı ile duyurdu. - GAZİANTEP

Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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