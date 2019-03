Sosyal Medya, Tüketime Sürüklüyor

Kaynak: DHA

Dünya Tüketici Hakları Günü olarak bilinen 15 Mart'ın bu seneki ana temasının Güvenilir Akıllı Ürünler olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, sosyal medyanın, tüketicileri "tüketen topluma" sürüklediğini ifade etti.Türkiye'de 1995 yılından bu yana her yıl kutlanan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası ile birlikte tüketici hakları konusunu gündeme getiriyor. Sosyal medyanın Tüketiciler Günü ile ilgili büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, "Küreselleşme olgusu, ülkeler arasındaki sınırları kaldırmış, bilgi akışını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş, teknolojide devinimi beraberinde getirmiştir. Küreselleşme bir tüketim kültürü yaratarak; bilgi, mal ve hizmet akışının evrensel düzeye yayılmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı."TÜKETİCİ HAKLARINI YÜZDE 80 ALABİLİYOR"Tüketici hakları boyutuna bakıldığında, gerek dünyada, gerekse de Türkiye'de ciddi çalışmaların yapıldığını söyleyen İncekara, " Türkiye'de de tüketici haklarının ciddi boyutlarda korunduğunu gözlemliyoruz. Yüzde 80'e varan düzeyde tüketicinin haklarını aldığını gözlemleyebiliyoruz. Tüketici hakları ticaret hacminin büyümesiyle günümüzde daha çok karşımıza çıkan bir konu oluyor" diye konuştu."TÜKETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTU""Sosyal medya ile artık bir 'tüketim kültürü' oluştu" diyen Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, tüketici haklarıyla ilgili en önemli konunun sosyal medya boyutu olduğunu ifade etti.İncekara, sözlerine şöyle devam etti:"Tüketim kültürünün temel özelliği ihtiyaçlarının çeşitlendirilmesi ve sınırlandırılmamasıdır. Sınırlandırılmayan ve çeşitlendirilen ihtiyaçlar karşımıza sürekli bir tüketim olgusu olarak karşımıza çıkıyor. Tüketmeye elverişli bir toplum yapısı ortaya çıkıyor, tüm dünyadaki ülke ekonomilerine baktığımız zaman gelirin pek çok kısmının tüketim harcamalarına yönlendirildiğini gözlemliyoruz. Gelir bileşenleri incelendiğinde ülkelerde tüketim harcamaları çok çılgın düzeydedir.""HER TEMA TÜKETİME GÖTÜRÜYOR"Günümüzde her temanın bir gün olarak karşımıza çıktığına değinen İncekara, 'Sevgililer Günü, Evlilik yıl dönümü' gibi her temanın bir günü olduğunu söyledi.İncekara, "Black Friday gibi alışveriş çılgınlıklarının yapıldığı süreçleri de gözlemliyoruz. Dolayısıyla sosyal medya aslında tüketimi çok ciddi anlamda artırıyor. Tüketim sadece ihtiyaçları karşılamaktan öte aynı zamanda bir sosyal statüyü de vurgulama üzerine kurgulanmış yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar tüketmiş olduğu bütün maddeleri sosyal medya aracılığıyla diğer kişilerle paylaşıyor. Böylece biz bir malın hem tüketicisiyiz hem de üreticisiyiz sonucu ortaya çıkıyor. Tüketiciden üreticiye dokunan bir süreci de sosyal medyayla beraber yaşıyoruz. Bütün insanlar hayatları boyunca sosyal medyadaki gibi değildir, dolayısıyla sosyal medyanın sürekli olarak aldatıcı ve tüketici bir anlayışa doğru bizleri sürüklediğini gözlemliyoruz. Bu noktada sosyal medyada yaşanan tüketim toplumuna doğru evrilme sürecini çok net bir şekilde görüyoruz. Sosyal medya, insanların bir şeyleri çok çabuk bitirme eylemini birlikte getiriyor. Bu da bizim bütün yaşantımıza yansıyor" diye konuştu. - İstanbul