Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var" dedi. İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası ise sosyal medya platformlarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı.

ERİŞİM GEÇİCİ OLARAK SINIRLANDIRILDI

İdlib'de yaşanan son gelişmeler doğrultusunda dezenformasyonun önlenebilmesi amacıyla Facebook, Twitter ve Youtube erişiminin geçici olarak kapatıldı.

Dünya çapında internet kesintilerini ve erişim sıkıntılarını takip eden Netblocks.org, Türk Telekom kullanıcılarının Türkiye saati ile 23:30 civarından itibaren Twitter'a ulaşamadığını duyurdu.