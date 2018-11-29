29 Kasım 2018, 21:32
»»

Sosyal Medya Üzerinden Başlayan Arkadaşlık Vahşetle Bitti

İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde Viktorija Sokolova isimli kız çocuğu sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki çocuk tarafından tecavüz edilerek öldürüldü.

İngiltere'ninWolverhampton şehrinde Viktorija Sokolova isimli kız çocuğu sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki çocuk tarafından tecavüz edilerek öldürüldü.

"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ"

Bir süre mesajlaştıktan sonra gece 16 yaşındaki katil ile bir parkta buluştu. 16 yaşındaki katil 14 yaşındaki kız çocuğuna parkta zorla tecavüz etti Ardından kızın kafasına demirle 21 kez vurarak öldürdü. 16 yaşındaki katil, genç kızı bir kulübeye sürükleyip kızın cansız bedenine tacizde bulundu. Genç kızın cesedi parkta köpeğini gezdirmeye çıkan bir adam tarafından bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede genç kızın öldürülüp tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kız çocuğunun sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından öldürüldüğüne dair kanıtlar olmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:32



YORUMLAR (5)
MUSTAFA: Olaylara sacma sapan yorumlar yapim.Dinimizle bagdas kurmaya calisan lar.Bukadar ASALAK OLMAK ZORUNDAMISINIZ.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEREYE GELDİK BİR ANDA: Peygamber ırkı, Allah katından güncelleme geliyor herhalde yeni ırklar açılmış.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
İKARUSS: evlilik dışı ilişki laik ülkelerde çok olur çünki orada şeriat yoktur dolayısıyla zinanın önü açıktır diledigi gibi yaşarlar engellenemez bişeydir zina
Yayından Kaldır
18 26
Cevap yaz
  • + Boşuna yaşayıp milletin rızkını yiyosun .
    Yayından Kaldır
    8 2
  • SAMSUNLU : Beynüzünnn !!
    Yayından Kaldır
    2 0