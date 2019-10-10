Haberler » 3. Sayfa » Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Erzurum'da sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli videolar paylaşan bir sayfa yöneticisi yakalanarak tutuklandı.

10.10.2019 15:54Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
Erzurum'da sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli videolar paylaşan bir sayfa yöneticisi yakalanarak tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman personelce yapılan çalışmalar da, Twitter sosyal paylaşım sitesinde 'erzurum itiraf' isimli kullanıcı profilinin çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığı siber takip çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda arama yapılırken 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda suç işlemekte kullanılan dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahıs M.K. çıkarıldığı mahkemece TCK-226 suçundan tutuklandı. - ERZURUM

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 Nusaybin'de 3 ayrı noktaya havan topu düştü: 2 şehit, 24 yaralı
17:43 MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
17:38 Digor'da kaçak sigara ele geçirildi
17:34 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs mağarada kadın kılığında yakalandı
17:19 Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında
17:14 FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.
17:11 Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında
10.10.2019 17:52:49