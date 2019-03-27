Sosyal Medya Üzerinden Fetö/pdy'yi Öven Paylaşıma 3 Gözaltı

Antalya
'da sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetleri ile örgüt liderini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Antalya, 3. Sayfa
Kaynak: İHA