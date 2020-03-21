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Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı

Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı Erzincan'da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

21.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:51
Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı
ERZİNCAN - Erzincan 'da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen lahit mezarı ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan ilinde ikamet eden C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulmuş olduğu Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını sosyal medya üzerinden para karşılığında satmak üzere alıcı arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.
Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarını Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U. isimli şahsın gizlediği tespit edildi. Bu kapsamda 20 Mart 2020 tarihinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesine gömülü vaziyette; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 cm uzunluğunda, 29 cm genişliğinde ve 29 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde o döneme ait kabartma resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.
Olayın şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi. Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı
Etiketler : Erzincan, 3. Sayfa

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