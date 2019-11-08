Sosyal medya uzman Mustafa Özalp, Instagram hakkında bilgiler verdi

Sosyal medya platformları hepimizin de bildiği gibi şirketlerin, markaların veyahut bireysel kullanıcıların sosyal çevresine veya hedef kitlelerine istediği gibi ulaşabileceği, internet üzerinde bulunan platformların genel adı olduğunu belirten sosyal medya uzman Mustafa Özalp, "Bu tanıma bakarak yola çıktığımızda sosyal medya platformunun çok fazla kullanılmasındaki asıl nedenler de kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bireysel kullanıcı ve markalar, sosyal medyayı doğru kullanarak hedef kitlelerine ücret ödemeden kendilerini rahatlıkla sunabilmekte" dedi.



Mustafa Özalp, 7 seneyi aşkın bir süredir sosyal medya platformlarında profesyonel danışmanlık hizmeti veren ve sosyal medya platformlarında yaşanan sıkıntıları en hızlı şekilde çözebilen bir tanesi.



Gerek sosyal medya fenomenleri, gerek Yeşim Salkım gibi müzik sanatçıları zaman zaman hesaplarının kapatılması ile ilgili problemler yaşayabilmekte. Mustafa Özalp ile çalışan ünlü isimler haksız yere kapatılan, çalınan hesaplarını çok kısa bir zaman diliminde geri alabiliyor.



Hesap kurtarmaya devam ediyor



Herhangi bir kullanıcı şifresi dahi almadan işlemlerini gerçekleştirebilen Mustafa Özalp, piyasada "mistikdiyebiri" olarak da biliniyor. Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesaplarının da özel danışmanlığını yapan Özalp, beraber çalıştığı müşterilerine sosyal medya konusunda da bir çok bilgi ve fikir de veriyor.



Mustafa Özalp sosyal medya hakkında da kullanıcıların bilinçli hareket etmesi konusunda şu önerilerde bulundu; "Markalar söylemek istedikleri şeyleri en iyi biçimde yansıtacak sosyal medya platformlarını da özenle seçmelidirler. Fotoğraflar üzerine yoğunlaşıp tanıtım yapmak isterlerse Instagram platformuna ağırlık verebilirler. Markalarını videolar ile ön plana çıkartmak istiyorlarsa Youtube platformunu kullanmalılar. Tamamen kurumsal bir şekilde ilerlemek isteyen markalar ise Linkedin uygulamasını aktif olarak kullanabilirler. Tabi ki bunların hepsinde ön plana çıkmak istiyorlarsa Facebook uygulamasını tercih etmelidirler" yorumu ile markalar ve küçük işletmeler için küçük bir tavsiyesini sunuyor. Günümüz teknolojisi ile bir çok sistemin değişmesi ve gelişmesi ile sosyal medya tercih edilebilirlik bakımından, televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel medya ürünlerine fazlasıyla fark atmakta. Çünkü; bu platformların daha seri ve rahat erişilebilir olması, sosyal medya platformlarının da herkes tarafından basit bir şekilde kullanılabilmesi. Resmi olarak da kontrol altında tutulan geleneksel medya platformlarında, verilen mesajlar yayınlandığı andan itibaren asla değiştirilemez durumda ve sonrasında bir çok sıkıntı ile karşılaşılmakta. Fakat sosyal medya bölümüne baktığımızda ise paylaşımlara ve yorumlara geç veya erken müdahale etmek mümkün durumdadır. Sosyal medya geleneksel medya platformlarına göre bu anlamda fazlasıyla özgürdür diyebiliriz. Tabi ki tercih edilmesindeki en büyük gerekçelerden birisi de sunmuş olduğu ifade özgürlükleri diyebiliriz.



Sosyal medya hesabınızı bir başkasının yönetmesi faydalı mı



Firma ve markalar için fazlasıyla aktif bir rol oynayan sosyal medya platformları, kurumsal olan firmalar için de hedef kitleye direkt ulaşmanızı sağlayacak cazip alanlar olarak kabul edilir. Sosyal medya hesapları yolu ile firma ve şirketler sunmuş oldukları hizmet ve ürünlerini kolaylıkla tüketici ve müşterilerini tanıtabiliyorlar. Bu sayede ise tüketiciden geri dönüşleri çok seri bir biçimde alabilir ve hedef kitlelerinde kolayca değişiklikler yapabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA