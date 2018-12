Sosyal Medya Uzmanı Eraslan: "Yerel Seçimler Öncesi Fetö Yine Algı Operasyonu Yapacaktır"

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:43



'Sosyal Medya ve Algı Yönetimi' kitabının yazarı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, FETÖ üyelerinin 2019 yerel seçimleri öncesi sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapacağını söyledi.Eraslan, doğru sosyal medya kullanımıyla ilgili bilgi vermek üzere Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Sosyal Medya ve Algı Yönetimi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Eraslan, sosyal medya, sosyal medyadan yapılan algı yönetimi ve sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda bilgiler verdi."Dünya nüfusunun üçte ikisi sosyal medya kullanıyor"Dünya nüfusunun üçte ikisinin sosyal medya kullandığına değinen Eraslan, sosyal medyanın eğlence boyutunun yanı sıra, ticari, ekonomik, sağlık ve güvenlik boyutlarının da olduğunu ifade etti. Eraslan, "Sosyal medya tek başına kullanılan bir araç değildir. Çeşitli kuralları var. Bunlardan birincisi bilinçli kullanım, ikincisi sosyal medya etiği ve kurallarına uymak ve üçüncüsü çok fazla kişi takip etmek yerine nitelikli takipçi kuralına uymak diye özetleyebiliriz" dedi."FETÖ terör örgütü yerel seçimlerde algı operasyonu yapacak"FETÖ terör örgütü tarafından tıpkı 17-25 Aralık , Gezi eylemleri ve 15 Temmuz'da olduğu gibi Mart 2019 seçimleri öncesinde de sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapılacağına dikkat çeken Eraslan, "Bu konuda çok profesyonel bir ekipleri bulunuyor. Bunların ortaya koyduğu algı süreçleri basit ve sıradan değil. Yurt dışındaki gizli servislerden destek aldıkları çok ortada bulunuyor. Bizler henüz sosyal medyayı anlamaya çalışırken bu terör örgütü mensupları ABD ve İsrail 'de bunun eğitimlerini almış. Bu yüzden karşımızda çok ciddi profesyonel bir ekip var. Bizlerin de sıradan bir kullanıcı olarak bu tarz algı operasyonlarına karşı uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir. Öncelikle her gelen tweeti veya mesajı dolaşıma sokmamamız gerekmektedir. Teyit kültür denilen bir kavram var, henüz Türkiye 'de çok yerleşmedi. Tweeti kimin attığı, ne zaman attığı, ne amaçla attığına bakmamız gerekiyor. ve mutlaka etrafımızı da bu konuda uyarmamız gerekmektedir" diye konuştu."Suç unsuru içeren paylaşımları yaymak da suç"Sosyal medya üzerinden suç unsuru içeren bir paylaşımın tekrar paylaşıma sokulmasının da yasalar karşısında suç olarak tanımlandığını kaydeden Eraslan, "Bir suç unsuru taşıyan tweeti, mesajı dolaşıma siz sokarsanız ilk sokan kadar ceza alıyorsunuz. Bu cezalar 4 yıldan başlıyor. Korku, kaygı amaçlı mesajları dolaşıma sokmakta toplumu korku infiale sevk etmek suçudur, bu da 2 yıl hapis cezasından başlıyor. Tabi henüz insanımız sosyal medya hukukunu tam bilmediği için bir de Türk bilişim kanunlarında şöyle bir ifade var. Yapılan her türlü bir suçun bir karşılığı var. Sosyal medyada ki ile gerçek yaşamdaki aynı. Bu yüzden herkesi uyaralım. Suç unsuru taşıyan her türlü bilginin dolaşıma sokulması kim yapıyorsa yapsın bir suç unsurudur" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR