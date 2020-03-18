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Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

18.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:04
Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.
İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan'da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.
Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel

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