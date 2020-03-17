Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona paylaşımına 24 gözaltı
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını duyurdu.
17.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:09
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheli tespit edildi,24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi. - ANKARA
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheli tespit edildi,24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA
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