Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden...
Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
16.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:36
Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
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