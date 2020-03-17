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Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

17.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:15
Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 24 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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