Sosyal Medyada Atatürk'e Hakarete Tutuklama

Kocaeli
'de, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk
'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Derince
ilçesinde ikamet eden U.K. hakkında, 10 Kasım
'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları yerel medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Kocaeli,Mustafa Kemal Atatürk
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:10