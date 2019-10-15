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Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

15.10.2019 20:40Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından bölücü terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, geçtiğimiz günlerde örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılmış, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheli ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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