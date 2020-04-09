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Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi

Karantinada olan kadınların başlattığı vücuda yastık bağlayarak poz verme akımına uyan şarkıcı Ebru Polat, farkını ortaya koyarak vücuduna battaniye bağlayarak kamera karşısına geçti.

09.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:02

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve pandemi olan ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle 88 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan ünlü isimler ise sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan akımda büyük bir yastığı kemerle beline bağlayan kadınlara son olarak Ebru Polat da dahil oldu.

VÜCUDUNA BATTANİYE SARIP POZ VERDİ

Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. Salgından dolayı evinde olan şarkıcı Ebru Polat ise yastık yerine bir vücuduna battaniye sardı. Eline dünyaca ünlü marka çantasını alarak poz veren şarkıcı "Buda benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı bir diyeceğiniz" dedi.

Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi

ÜNLÜ İSİMLER AKIMA UYDU

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti.

"HER GÜNE BİR SEVGİLİ KOYACAĞIM" DEMİŞTİ

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı ve açıklaması olay olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım"diyerek espri yapmıştı. Şarkıcının bu sözleri ise günlerce konuşulmuştu.

Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ebru Polat, Magazin

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Haberler ›› Magazin ››Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin
Yorumlar (3)
SEVKAT:Yau bu kariyi neden durmadn haber yapiysiz cok mu önemlidir
Cevap Yaz 2 2
ADMİN:SEN ÖNCE TÜRKÇE YAZMAYI ÖĞREN.BEĞENMİYORSAN SİTEYİ DERHAL TERKET.
2 1
OĞUZHAN:ALLAH BELANIZI VERSİN SİZİN VİRÜSTEN ZARARLISINIZ
Cevap Yaz 4 6

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