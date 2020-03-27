Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medyada bir araya geldiler, iyilik meleği oldular

Sosyal medya bir araya gelerek 'Melek Kadınlar' platformunu oluşturan on kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek veriyor.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:33
Sosyal medyada bir araya geldiler, iyilik meleği oldular
Sosyal medya bir araya gelerek 'Melek Kadınlar' platformunu oluşturan on kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek veriyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal medya üzerinden bir araya gelen farklı hayat hikayeleri olan ve aralarında özel bireylerin de bulunduğu on kadın, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmakla kalmayıp, yetim ve öksüz öğrencilere de burs veriyor. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri değerlendiren kadınlar, yaptıkları çağrı ile hayırseverlerden gelen erzak ve materyalleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Nakit yardımı kabul etmeyen 'Melek Kadınlar' gelen yardımları anında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar.

Melek Kadınlar Platformu Başkanı Nurseli İnan, hassas kadınlardan oluştuklarını ve ekip olarak gönül bağı kurarak yardımları ulaştırdıklarını belirterek "Üç senedir çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sosyal çalışmalar yapıyoruz, kanser farkındalık panelleri ve ihtiyaç sahibi ailelere materyal desteği sağlıyoruz. Genellikle yetim ve öksüz öğrencileri tercih ederek burs veriyoruz. Ekipte on tane kadınız. Dışarıdan gelen çeşitli yardım talebinde bulunan insanların çağrılarını yanıt veriyoruz. Genelde ekibimiz, merhamet herkeste olur belki ama çok hassas kadınlardan oluşuyoruz. Gönül bağı kurduk ve insanlara da bu şekilde ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden çağrılarımız oluyor ve bu çağrılarımıza insanlar dönüş yapıyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Biz köprüyüz, olandan olmayana veriyoruz. Elçiyiz aslında biz, umuyoruz ki daha çok kitleye ulaşıp, daha çok insana yardım sağlayabiliriz" dedi.

Melek Kadınlar Platformu Sözcüsü Nibel Tektaş ellerinden geldiğince herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz on kadından oluşuyoruz. Bu çok özel bir şey. Çünkü kadınların hem ön plan da olması ve güçlü olması, anlamına geliyor. Kadının elinin değdiği her yer güzel olur ve biz elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışacağız. Eminim ki bunu da başaracağız. Bize bu durumda yanımızda olan, destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İhtiyaç sahibi Delvan Mansuroğlu ise Melek Kadınlar Platformuna ulaştığını ve kendisine yardım eli uzattıklarını söyledi. Evlerde temizlik yaparak para kazandığını, korona virüs dolayısıyla işe gidemediğini belirten Mansuroğlu, kendisine yardımda bulunan kadınlara teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyada bir araya geldiler, iyilik meleği oldular - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: WWF'den "Dünya Dayanışma Saati"nde evde yapılabilecek etkinlik önerileri - Haber 13:57: İstanbul'da cemaatsiz ikinci cuma - Haber 13:57: Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların ihtiyacına koşuyor - Haber 13:57: MTÜ korona virüse karşı yerli ve kurumsal imkanları kullanıyor - Haber 13:56: Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bademleri ve mahlepleri aşılıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber