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Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Türkiye Ceren Özdemir cinayetiyle sarsılırken sosyal medyada tehdit içeren video infial uyandırdı. Görüntülerde bir kadını tehdit ettiği anlaşılan Mazlum Altun isimli kişi, "Hani diyorlar ya Türkiye'de kadın cinayeti... Kadın var ya adama her şeyi, her pisliği yaptırır" sözleriyle dikkat çekiyor.

05.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:36

, Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'e ağlarken bir kadının tehdit edildiği sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İsminin Mazlum Altun olduğu paylaşımlarından anlaşılan bir sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videoda elinde sigara ile galiz küfürler ederek bir kadına tehditler savurduğu görülüyor.. "Sen bittin, kendini ölmüş bil" gibi tehditlerin yanı sıra kadın cinayetlerini de diline dolayan kişi, " diyorlar ya Türkiye'de kadın cinayeti... Kadın var ya adama her şeyi, her pisliği yaptırır"ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

"GAZABIMDAN KURTULAMAYACAKSIN!"

Videosunda hitap ettiği kadına "Sen benim gazabımdan kurtulamayacaksın" diye göz dağı veren şahıs için sosyal medya kullanıcıları "#MazlumAltunTutuklansın" etiketi ile yetkililere çağrıda bulundu. Emniyet birimlerinin söz konusu kişi için harekete geçtiği öğrenildi.

TEHDİT ETTİĞİ GENÇ KIZ DEFALARCA İNTİHARA KALKIŞMIŞ

20 yaşındaki genç bir kadını tehdit ettiği iddia edilen Mazlum Altun'un tehditleri yüzünden genç kadının defalarca kez intihara kalkıştığı da öne sürüldü. Ölümden dönen genç kadının 3 gün yoğun bakımda kaldığı da ifade edildi.

Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Türkiye, Hani, Güncel


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