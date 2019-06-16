16.06.2019 14:33
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Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi

Sosyal medyada çektiği videolar ile bilinen Tuğrul Selmanoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "mülteci" olduğunu öne sürdüğü video büyük tepki çekti.

Tuğrul Selmanoğlu isimli bir katılımcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "mülteci" olduğunu öne sürdüğü video, tepki çekti.

Videoda yer alan bir diğer isim olan Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk ise Selmanoğlu'nun bu iddiasına karşı çıktı.

Selmanoğlu, videosunun gündeme gelmesinin ardından da iddiasını sosyal medyada sürdürdü.

Selmanoğlu, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Mülteci konumuna düşmek asla ayıp değil, mülteci kelimesi bir hakaret değil.

Mülteci olmak ayıp değil, ayıp olan mülteci olmayı ayıp görecek kadar ırkçı ve faşist olmaktır...

Mülteci kelimesi dünyanın hiç bir yerinde hakaret olarak algılanmaz

Birleşmiş Milletlerin mülteci sözleşmesine göre bir insan kendi Anavatanı dahilinde de mülteci konumuna düşebilir...

Göçmen ile mülteci arasındaki fark, göçmen yaşam şartlarını iyileştirmek için göçer, mülteci göçmek zorunda kalır."

Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

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