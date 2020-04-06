Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medyada canlı yayınla Troya Müzesi'ni anlatıyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

06.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:13
Sosyal medyada canlı yayınla Troya Müzesi'ni anlatıyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük , koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale 'de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, alınan bu kararlar doğrultusunda kapanan Troya Müzesi'nde  sosyal medya üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirerek, vatandaşlara müzede bulunan eserler hakkında bilgi veriyor. Gölcük, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği canlı yayında, Kadeş Antlaşması'ndan daha eski yazılı bir antlaşma olan ve Troya Müzesi'nde sergilenen Aleksandu Antlaşması hakkında bilgiler paylaştı.

'SİZLERDEN ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞ, TEPKİLER ALDIK'

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, yapılan canlı yayınlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Gölcük, "Bildiğiniz gibi bu hafta Troya Müzesi olarak ilk canlı Instagram yayınımızı yapmıştık. O yayında, bu yayınların haftada bir olacağını söylemiştik. Fakat geçtiğimiz yayın sonrası sizlerden çok iyi geri dönüş, tepkiler aldık. Yapılan işi beğendiğinizi belirttiniz. Bu bizi çok motive etti. Enerji aldık ve dedik ki; elimizin yettiğince bu işi daha sık, sürekli hale getirelim. Dolayısıyla bu haftanın ikinci canlı yayınına başlamış oluyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çanakkale, Gölcük, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyada canlı yayınla Troya Müzesi'ni anlatıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Makineyle inerken sağarken akıma kapılarak öldü - Haber 17:22: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:22: Vali Yıldırım'dan Berat Kandili mesajı - Haber 17:22: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haber 17:21: Elazığ'da, karantina apartmanları havadan görüntülendi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber