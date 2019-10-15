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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi yol kontrolünde yakalandı

Ordu'da huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi maksadıyla dün 07.00-24.00 saatleri arasında Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 286 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

15.10.2019 14:46Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi yol kontrolünde yakalandı
Ordu'da huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi maksadıyla dün 07.00-24.00 saatleri arasında Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 286 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 303 umuma açık yer, 24 metruk bina ve 45 okul ve öğrenci yurdu çevresi kontrol edilirken 3 bin 337 şahıs sorgulandı. Kontroller sırasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında arama kararı çıkartılan 1, basit yaralama suçundan aranan 1, taksirle ölüme neden olma suçundan aranan 1 ve yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

Uygulamada ayrıca 734 araç sorgulanırken 37 araca 7 bin 501 lira para cezası uygulanırken 13 araç trafikten men edildi. 2 kişiye de 960 lira idari para cezası uygulandı. - ORDU

Cumhurbaşkanı, Huzur, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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