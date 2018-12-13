Sosyal Medyada Devlet Büyüklerine Hakaret Eden 7 Kişiye Soruşturma

13 Aralık 2018 Perşembe 13:44



13 Aralık 2018 Perşembe 13:44

İzmir'de devlet büyüklerine karşı eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak küfür ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilen 7 şahıs hakkında savcılık soruşturma başlattı.Devlet büyükleriyle ilgili hakaret içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince hapis istemiyle dava açılıyor. İzmir'de sosyal medyada sık sık devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Y.C., G.C., S.A., B.A. M.Ü. ve diğer 2 kişi ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bu paylaşımlarda, toplumu kaosa sürükleyen, devlete karşı kışkırtan, devlet büyüklerine karşı eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırları aşılarak küfür ve hakaret edilerek kişilik haklarına da saldırıda bulunulduğu gerekçe gösteriliyor.İş akitleri feshedildiİlgili kişiler hakkında şikayet nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatılması üzerine, yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin Balçova Termal Tesislerinde çalıştıkları belirlendi. Şahısların, suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılmasıyla birlikte iş akitlerinin de feshedildiği öğrenildi. - İZMİR