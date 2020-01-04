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Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan Süleyman Soylu oldu

Markaların online içerik stratejilerini geliştirmeleri için iç görüler sunan sosyal medya ölçümleme, raporlama ve analiz platformu BoomSocial'ın ölçümlerine göre sosyal medyada en çok etkileşim alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

04.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:21 Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan Süleyman Soylu oldu
Markaların online içerik stratejilerini geliştirmeleri için iç görüler sunan sosyal medya ölçümleme, raporlama ve analiz platformu BoomSocial'ın ölçümlerine göre sosyal medyada en çok etkileşim alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

BoomSocial, sosyal medya performanslarının ve hayran sayılarının büyümelerinin ölçümlenmesine, etkileşimlerin analiz edilmesine ve içerik stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir platformdur. Bu kapsamda elde ettiği verilerle raporlar sunan platform, Bakanlar Kurulunda yer alan kişilerin 2019 yılı içinde sosyal medyadan (Twitter, Facebook, ) yaptıkları paylaşımları baz alarak bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medya hesabı bulunmadığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Instagram hesabı olmadığı gerekçesiyle raporda yer almadı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda ise 2019 yılı içinde 3 mecrada da yaptığı toplam 4 bin 391 adet paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en çok etkileşim alan bakan oldu. En yüksek etkileşime sahip diğer 2 bakan ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Rapora göre Twitter, Facebook ve Instagram kanallarında en çok etkileşime sahip olan kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Instagram, Güncel

Kaynak: İHA

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