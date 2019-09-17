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Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu

Yaz transfer döneminde sosyal medyada en fazla Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelişi konuşuldu. Kullanıcılar, Kolombiyalı golcünün transferine ilişkin 2 milyon 218 bin 260 paylaşım yaptı.

17.09.2019 17:15

Süper Lig'de yaz transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmek için büyük çaba sarf etti. Taraftarlar da bu dönemde adeta tuttukları takımların transfer haberleriyle yatıp kalktı. Belki de yöneticilerin gelen ve giden oyuncular hakkındaki kararlarında sosyal medyada yapılan yorumlar da etkili oldu. Transfer döneminde toplam 551 bin 513 kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan toplam paylaşım sayısı ise 4 milyon 654 bin 719 olarak dikkat çekti.

EN FAZLA GALATASARAY KONUŞULDU

Falcao, Babel, Seri gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sosyal medyanın en fazla konuşulan takımı oldu. Sarı-kırmızılılar hakkında 940 bin 086 paylaşım yapıldı. Cimbom'u 323 bin 536 paylaşımla Fenerbahçe, 129 bin 984 ile de Beşiktaş takip etti.

FALCAO TRANSFERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra farklı takımları destekleyen futbolseverler de birçok paylaşım yaptı. Bu transfer hakkında sosyal medyadan tam 2 milyon 218 bin 260 paylaşım geldi. İkinci ve üçüncü sıralarda da yine Aslan'ın kadrosuna kattığı Seri ve Babel transferleri yer alıyor. Seri hakkında 701 bin 686, Babel ile ilgili de 233 bin 535 yorum yapıldı.

Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu

Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
BJK:İYİDE BE KARDEŞİM TÜRKİYEYE GELEN EN İYİ YABANCI DA KİM NE DERSE DESİN FALCAOO
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RECEP:O BU TAKIMIN JARDELİ . GOMİSİ. DROGBA SI OLACAK ÇÜNKÜ O BİR DÜNYA YILDIZI ÇÜNKÜ O FALKAO CENTİLMENLİK ONDA GÜLERYÜZ ONDA HELEBİRDE GALATASARAYLI Kİ DEĞME TARAFTARIN KEYFİNE BU İŞLER PRAYLA OLMAZ GÖNÜL VERNE İŞİ KURBAN KESEN ESNAF TARATARLARIMIZADA TEŞEKKÜRLER HAYDİ ASLANLAR KOŞUN SİZİ KİM TUTAR. BAŞARILAR ENİYİSİ YİNE CİMBOM.
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