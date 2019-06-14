14.06.2019 08:50
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Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından, Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül'ün annesine verilirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül'ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EREN BÜLBÜL ADINA HAZIRLANAN KARNEYİ ANNESİNE VERDİLER

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül'ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül'e verirken, duygusal anlar yaşandı.

EREN'İN BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak '100' yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise "Aramızda" yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise "İyi ki Varsın Eren" yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Kaynak: İHA
Maçka, Anadolu Lisesi, Çarşıbaşı, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (6)
TAYYAR DURDEN:Yaş geldi gözümden yemin ederim. Mekanın cennet olsun çocuk. . .
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ŞEHİTLER ÖLMEZ:KALBİMİZDESİN EREN
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KOKOKUYOTO:İYİ Kİ VARSIN EREN. . .
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T. BEYAZTAŞ:Mekanı nur cennet olsun. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.
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ADA:''''İyi ki varsın Eren''''
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