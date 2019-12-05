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Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim için bazı taraftarlar istifa çağrısı yaptı.

05.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:21

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in son dönemdeki performansı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini savunurken, bir kısım kullancı ise Terim'i savunarak tecrübeli hocaya destek verdi.

Fatih Terim'le ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumların bazıları şu şekilde;

Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi!

Türkiye Kupası, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (30)
2 MISIR TUZLAYIN HAHAHA:dün resim koyuyolardı 18 kupa rakipler 9 bilmem ne diye artistlik yapıyolardı hahaha
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2 0
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CISSSS:CİMBOŞLAR GELEN GİDENİ ARATIYO BAKIN FBnin HALİNE AZİZEYİ GÖNDERDİLER ÇOK GÜVENDİKLERİ ALİCANLA BİN BETER OLDULAR DAHADA BETER OLSUNLAR ŞİKECİLER SİZEDE AYNISI OLMASIN:)))))))))))
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3 1
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FENERLİBAHÇELİ34:insanları ne çabuk baş tacı yapıp sonra da yerin dibine sokuyorsunuz. Şampiyon olurken de aynı adamdı şimdi de aynı. Terim değişmedi ki. Sadece artık (b) planı üretemiyor, elindeki kadro da kesinlikle yetersiz. Ama bunu G. Saray yönetimi de Teknik kadro da ifade edemiyor, Hatalı takım kimyası ve yenilik getiremeyen (belki de) bezgin bir Teknik adam .
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5 0
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:sömürmeden gitmez o
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3 2
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BELHANDA:fatih hocanın istifasını isteyen ağzı süt kokak 2006 2009 lu 2000 li çoukalardır onlar da tarftar değil seyircidir
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ŞAHİN06:noldu biladerlerim hani imparatordu kraldı
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ANTİ GS:O öyle degil işte onun aslı bu imPARAtor karallığına gelince mafya vari tavırlarından kavgacı ve küfürbazlığın kralıda onda ama gs yakışıyor hatta geleceğin gs başkanıda olur gerçi şu an bile başkan gibi davranıyor onun lafının üstüne laf konuşabilen varmı
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4 1
PORTOSS:bir günde kral olmadı bir günde tahtan indirmeyız
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AH AHHH:biz dedik bu kebapçı dan bir halt olmaz. Tudorun mirasını yedi ADAM ettiniz bunu Kavun kapıdan bunu . bu adam futboldan anlamıyor anlamıyorrrrr
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GSLİ:taze kan lazım bülent korkmaz yada okan buruk terim çöplerinide alsın gitsin
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