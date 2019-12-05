Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in son dönemdeki performansı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini savunurken, bir kısım kullancı ise Terim'i savunarak tecrübeli hocaya destek verdi.

Fatih Terim'le ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumların bazıları şu şekilde;