Sosyal Medyada Feminizm sosyal medyada olumsuz bir algıya sahip

Raporda 2019 Ocak ayından itibaren ''kadın'' ile ilgili yapılan paylaşımların tamamının yaklaşık 23 milyon adet olduğunu görülüyor. Sosyal medyada ''kadın'' kelimesini içeren günlük ortalama 55 bin adet paylaşım yapılırken, zamansal dağılımda mart ve kasım ayında konuşulma oranında artış yaşanması dikkat çekiyor. Bu aylarda yapılan paylaşımların içeriğine bakıldığında; mart ayında Dünya Kadınlar Günü'nün, ağustos ayında Emine Bulut cinayetinin, aralık ayında ise Dünya Kadın Hakları Günü'nün yapılan paylaşımların hacmini artırdığı görülüyor.

23 milyon paylaşımın olumlu-olumsuz dağılımında ise en yüksek negatif paylaşım yüzde 76 ile aralık ayında yapılırken, eylül ayında pozitif paylaşımların küçük bir fark ile diğer aylara nazaran önde olduğu (%36) görülüyor.

Kadın hakkında;

Toplam paylaşım: 22.615.092

Aylık paylaşım: 1.615.363

Haftalık paylaşım: 363.306

Günlük paylaşım: 55.293

Kadın kelimesi ile cinayet, istismar, tecavüz, taciz kelimelerini birlikte içeren;

Toplam paylaşım: 7.756.577

Aylık paylaşım: 554.041

Haftalık paylaşım: 131.467

Günlük paylaşım: 18.964

En çok kadın cinayetleri gündemde

''Kadın'' ile ilgili kullanılan hashtagler incelendiğinde listede yer alan hashtaglerin neredeyse tamamının kadın cinayeti ile ilişkili konular olması dikkat çekiyor. 2018 yılında #8MartDünyaKadınlarGünü etiketi 420 bin kere kullanılarak ilk sırada yer alırken, bu yıl #EmineBulut cinayeti en çok konuşulan konu başlığı oluyor. Emine Bulut cinayetini 94 bin paylaşım ile #kadiricinadalet, 78 bin paylaşım ile #CerenÖzdemir, 54 bin paylaşım ile #ŞuleÇetİçinAdalet takip ediyor.

En çok kullanılan hashtagler

#EmineBulut 540.000+

#kadiricinadalet 116.000+

#ŞuleÇetİçinAdalet 90.000+

#CerenÖzdemir 78.000+

#25KasımKadınaŞiddeteHayır 52.000+

#KadınaŞiddeteHayır 50.000+

#ölmekistemiyorum 46.000+

#LasTesis 40.000+

#CerenDamar 35.000+

#Susamam 32.000+

#ÖzgecanAslan 29.000+

#EmineBulutİcinAdalet 21.000+

#Ölmekİstemiyoruz 20.000+

#AslaYalnızYürümeyeceksin 19.000+

#kadirsucsuzdur 18.000+

#TuruncuÇizgimiz

#5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü 18.000

En çok istismar konuşuldu

Tüm paylaşımlar cinayet, istismar, taciz ve tecavüz olarak dört konu altında incelendiğinde kadın ve istismar paylaşımları 2,5 milyon ile ilk sırada yer alıyor. Kadın ve cinayet paylaşımları yaklaşık 1,5 milyon ile ikinci konu olurken; kadın ve tecavüz 1 milyon, kadın ve taciz paylaşımlarının ise 785 bin hacme sahip olduğu görülüyor.

Kadın ve istismar: 2.589.758

Kadın ve cinayet: 1.476.513

Kadın ve tecavüz: 1.172.724

Kadın ve taciz: 785.243

Kadın ve cinayet paylaşımları öne çıkan konulara göre ayrıldığında ateşli silah içerikli paylaşımlar yüzde 31, kesici alet yüzde 28, darp yüzde 18 ile ilk sıralarda yer alıyor.

Ateşli silah: %31

Kesici alet: %28

Darp: %18

Tespit edilemeyen: %8

Asılarak: %6

Düşme: %3

Boğulma: %1

Sert Cisim: %1

Yakılarak: %1

''Kadın'' ile ilgili paylaşımlar 1 milyon ile en çok İstanbul'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılıyor. Ankara ve İzmir ise paylaşımlarda İstanbul'u takip ediyor. Tüm paylaşımlar yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın kullanıcılar tarafından yapılıyor.

Cinsiyet dağılımı

Erkek: %55

Kadın: %45

Feminizm sosyal medyada olumsuz bir algıya sahip

2019 Ocak ayından 14 Şubat 2020 tarihine kadar "Feminist" kelimesi ile ilgili yapılan paylaşımların 380 bin adete ulaştığı görülüyor. "Feminizm" kelimesi ise 85 bin defa paylaşılıyor. İki kelime hakkında sosyal medya kullanıcılarının olumlu-olumsuz içerik analizi yapıldığında feminizmin yüzde 89, feministin ise yüzde 88 negatif konuşulma hacmine sahip olması dikkat çekiyor.

Feminist

Konuşulma sayısı: 294.566

%88 olumsuz, %11 olumlu, %1 nötr

Feminizm

Konuşulma sayısı: 85.482

%89 olumsuz, %10 olumlu, %1 nötr

Son yıllarda sosyal medyada sıkça dile getirilen feminist ve feminizm kelimeleri ile ilgili 2016-2017-2018 yıllarında yapılan tüm içerikler karşılaştırıldığında, en yüksek paylaşımın 2017 yılında yapıldığını görülüyor.

Feminist ve Feminizm hakkında son 4 yılda yapılan paylaşımlar

Toplam: 2.154.782

2016: 451.963

2017: 761.377

2018: 572.681

2019: 368.761

8 Mart'ta yapılan paylaşımlar

Toplam paylaşım: 2.175.702

Negatif içeriklerde en çok kullanılan kelimeler: şiddet, erkek, kadınların, mücadele, karşı

Pozitif içeriklerde en çok kullanılan kelimeler: Atatürk, dünya, emekçi, günümüz, kutluyorum

8 Mart hakkında 2019 yılındaen çok etkileşim alan tweetler şu şekilde:

@Fenerbahce: "Tribünde, salonda, sahada, Sarı Lacivert anlarda; kol kola, omuz omuzayız çünkü biz #BirlikteEşitiz! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.'' (8 Mart 2019)

3,9 bin Retweet, 24,3 bin Beğeni

@nevsinmengu: "Sene 2019 be kardeşim. Kadınlar Günü yürüyüşüne hangi zihniyet gaz sıkar?'' (8 Mart 2019)

2,5 bin Retweet, 10,5 bin Beğeni

@RTErdogan: "8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'ndayız.'' (8 Mart 2019)

1,8 bin Retweet, 8,6 bin Beğeni