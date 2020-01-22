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Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı: Sabaha kadar bekledim

Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin, "Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim" dedi.

22.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:45

galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup taraftarı Ahmet Yaşin büyük ilgi görüyor. Videonun kısa sürede binlerce paylaşılmasıyla tanınır hale gelen ve geçimini sokakta simit satarak sağlayan Yaşin, o gün yaşadıklarını Demirören Ajansı'na (DHA) anlattı.

Yaşin, "15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum" dedi.

"SABAHA KADAR UYUTMADILAR"

Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, "O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, "Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın" diye konuştu.

Şimdi kendisini gören herkesin durdurup birlikte fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Yaşin, "Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı: Sabaha kadar bekledim

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
FB Lİ:Sivas ligi 4. bile bitiremez.
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BİLGE:DAYININ SİMİT ARTIŞI OLMUŞTUR UMARIM
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KAMBOÇYALI:dayı işi bilmiyor ki. Simit almayanla foto çekilmeyecek bu kadar basit.
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ADINIZI YAZIN:SENİN SABAHA KADAR BURADAYIZ DEDİĞİN YERDE GECE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDA HİÇ KİMSE YOK NEDENSE?
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FORZA BEŞİKTAŞ:YaŞİN ???
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