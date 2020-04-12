Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medyada 'Gençlik Buluşması'

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmalarında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.

12.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:02
Sosyal medyada 'Gençlik Buluşması'
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmalarında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Takipçi sayısı İnstagram'da 50 binleri aşan @erzurumlular ve #mcorhan instagram hesapları üzerinden gençlerin konuğu oldu. Başkan Orhan bir saate yakın devam eden programda özellikle güncel konular hakkında gelen soruları yanıtladı. Moderatörlüğünü Hakan Çelik ve Şahin Taşbaşı'nın yaptığı programda Aziziye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal belediyecilik konuları da yer buldu. İlk göreve geldiğinde Türkiye 'nin en genç belediye başkanı unvanını alan Başkan Orhan, gençlerin ülke gelişimine katkısına vurgu yaptı. Ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyacının bulunduğu son yıllarda gençlerin şuurlu olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, bu durumun gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Avrupa ülkelerine bile yardım yapar hale gelen Türkiye'nin yeni dünya düzeninde baş aktör olacağını iddia eden başkan Orhan, "Türkiye Türkiye'den büyük bir hal almıştır. Tüm dünya ülkelerinin sevgisine mazhar olmuş bir ülkenin evlatlarıyız. Bu durum bizlere büyük misyon yüklüyor. Sürekli değişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye, Aziziye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyada 'Gençlik Buluşması' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Boğaz'da tehlike ucuz atlatıldı - Haber 14:37: Edirne'de, sıkı koronavirüs tedbirleri - Haber 14:37: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-1 - Haber 14:37: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-2 - Haber 14:36: İstanbul polisi hastanede kalan genci evine götürdü - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler