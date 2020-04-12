Sosyal medyada 'Gençlik Buluşması'
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmalarında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.
12.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:02
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda başarılı bir sınav verdiğini söyledi.
Avrupa ülkelerine bile yardım yapar hale gelen Türkiye'nin yeni dünya düzeninde baş aktör olacağını iddia eden başkan Orhan, "Türkiye Türkiye'den büyük bir hal almıştır. Tüm dünya ülkelerinin sevgisine mazhar olmuş bir ülkenin evlatlarıyız. Bu durum bizlere büyük misyon yüklüyor. Sürekli değişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecektir" diye konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye, Aziziye, Güncel