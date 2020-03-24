Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI - Haberler

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI

Ersan SAN İSTANBULİstanbul'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada günden olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte koronavirüsü nedeniyle Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.

24.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:10
Ersan SAN İSTANBUL
İstanbul'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada günden olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte koronavirüsü nedeniyle Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.
Sosyal medyada seyyar simitçinin elindeki tüm simitleri satın aldığı görüntüler paylaşılarak, gündem olan işadamı İbrahim Yılmaz, koronavirüs nedeniyle Taksim Meydanı'nda, iş güvenliği ve iş elbiseleri satıcısı arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile maske dağıttı. İbrahim Yılmaz, İyilik Akımı adını verdikleri proje kapsamında 50 bin maske dağıtacaklarını söyledi.
Fırsatçılara meydanı bırakmamak ve alım gücü olmayan insanlara maske dağıtmak için böyle bir eyleme başvurduklarını belirten İbrahim Yılmaz, 'Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten korunmak amacıyla takılan maskelerin, piyasada fırsatçılar tarafından 30 kuruşluk değeri varken 5 lira gibi bir fiyattan satılması ve son günlerde karaborsa durumuna gelmesi nedeniyle, insanların alım gücünü gördükten sonra bedava maske dağıtmaya karar verdik. İlk planda Taksim başta olmak üzere Kadıköy, Eyüpsultan, Bakırköy gibi meydanlarda işleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalanların veya buna ulaşamayanların ihtiyaçlarını gözeterek 'İyilik akımı' adına 5 bin tane maske dağıtıyoruz. Sürecin uzaması ile birlikte bu rakam 50 bini bulacak. dedi.
Maskeler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Öte yandan, yasağa rağmen sokağa çıkan 85 yaşındaki kadın, evde sıkıldıklarını ihtiyaç için dışarı çıktıklarını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM’DE 5 BİN MASKE DAĞITTI

Kaynak: DHA

Etiketler : İbrahim Yılmaz, Taksim, Güncel

Haberin Videosu :

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Koronavirüs tedbirleri kapsamında avukatlar da mücbir sebep kapsamına alındı - Haber 18:54: Bolu'da yangın - Haber 18:53: Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, görevi Cirit'ten devraldı (2) - Haber 18:52: Bakan Koca, Japonya Büyükelçi ile koronavirüsü konuştu - Haber 18:52: Manisa'da define aramak için meşe ağacını söken 4 kişi gözaltına alındı - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber
Loading