8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ardında yer alan felsefe itibariyle her yıl hem markaların hem de sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Sosyal CRM ve Veri Analizi şirketi Adbaint, The Brand Age dergisi için 1 Ocak 2018-19 Şubat 2019 aralığını baz alarak hazırladığı ''Sosyal Medyada Kadın'' raporunda sosyal medya kullanıcılarının kadın, cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık, feminizim gibi kavramlar hakkındaki konuşmalarını analiz etti.

Raporda 2018 Ocak ayından itibaren ''kadın'' kelimesi ile ilgili yapılan paylaşımların tamamının yaklaşık 50 milyon adet olduğunu görülüyor. Sosyal medyada ''kadın'' kelimesini içeren günlük ortalama 121 bin adet paylaşım yapılırken, zamansal dağılımda Mart ve Kasım ayında konuşulma oranında artış yaşandığı dikkat çekiyor. Bu aylarda yapılan paylaşımların içeriğine bakıldığında; Mart ayı Dünya Kadınlar Günü'nü, Kasım ayı da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü içerdiği için (kadınlara sağladığı haklar neticesinde) yapılan paylaşımların arttığı görülüyor.

50 milyon paylaşımın sentiment dağılımında ise en yüksek negatif paylaşım %51 ile Temmuz ayında gelirken, Mart ayında pozitif paylaşımların küçük bir fark ile önde olduğu görülüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu verinin oluşmasındaki etkisinin büyük olduğunu anlaşılıyor.

Kaynak: Bültenler