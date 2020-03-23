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Sosyal medyada "korona virüsten öldü" denilen adam dolandırıcı çıktı

Sosyal medyada "Vatandaş koronadan öldü" denilerek paylaşılan görüntülerin asılsız olduğu öğrenildi.

23.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:45
Sosyal medyada
Sosyal medyada "Vatandaş koronadan öldü" denilerek paylaşılan görüntülerin asılsız olduğu öğrenildi. Görüntülerde yerde yatan ve yoldan geçen vatandaşlardan para isteyen yaşlı adamın dolandırıcı olduğu belirlendi. Yaşlı adam, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde videoya çekilerek sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen görüntü ile ilgili çalışma başlattı. Dün çekildiği ileri sürülen ve "vatandaş koronadan öldü" denilerek sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, video kaydında caddede yatan kişinin 55-60 yaşlarında olduğunu belirledi. Görüntüyü titizlikle inceleyen polis, yapılan araştırmalarda yerde yatan kişinin Selahattin U. olduğunu belirledi. Şahsın cadde ortasında kendini yere attıktan sonra yoldan geçen kişilerden para istediği, yanına gelenlerin ise adamın Kovid-19 salgınına yakalandığını düşünerek "yardım" amaçlı para verdikleri belirlendi.
Söz konusu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Selahattin U.'yu Fatih Küçükpazar Caddesi'nde gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelinin, Beyazıt Polis Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Güncel

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