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Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük kız çocuklarına cinsel içerikli yorumlar yazdığı tespit edilen ilkokul müdürü E.K., açığa alındı.

10.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:49Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük kız çocuklarına cinsel içerikli yorumlar yazdığı tespit edilen ilkokul müdürü E.K., açığa alındı. Savcılık müdür hakkında adli soruşturma başlattı.

Çerkezköy ilçesinde bir ilkokulda müdürlük yapan E.K.'nin sosyal medya üzerinden yaşı küçük yabancı kız çocuklarına samimiyet sınırını aşan cinsel içerikli yorumlarda bulundu. Sosyal medya hesabında çok sayıda yabancı uyruklu küçük yaşta kız takip ettiği ve birçoğunun fotoğraflarına cinsel içerikli yorumlar yaptığı görülen E.K.'nin yazışmalarıyla ilgili okul velileri şikayette bulundu. Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür E.K.'yi açığa alarak  hakkında idari soruşturma başlattı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 2 çocuk babası E.K. hakkında adli soruşturma başlattı.

Müdür E.K.'nin sosyal medya hesabında yapılan incelemede ise yabancı uyruklu kız çocuklarına İngilizce, 'Çok güzel canım', 'Çok tatlı meleğim', 'Muhteşem görünüyorsun canım', 'Seni çok seviyorum sevgilim', 'Çok güzel canım', 'Güzelliğini seviyorum canım' yorumlarında bulunduğu belinlendi.

Açığa alınıp hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan E.K., yazdıklarında küfür olmadığını savunarak, "Seçici olmamız lazımdı. Orada öyle bir hatam var. Sırayla çıkana bir sürü yorum yazmışım. Var orada benim takip ettiğim 3 bin 500 kişi. İçlerinde birkaç tane farkında olmadan yazdığım yorum olabilir. Yaptığım yanlıştı orada seçici olmam lazımdı. Hata yapmışım" dedi.



Çerkezköy, Güncel

Kaynak: DHA

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