Sosyal medyada mart ayının en başarılı markaları açıklandı

Markalar tüketiciyle iletişime geçmek için sosyal medyayı elinden gelen en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. İletişim stratejileri, kampanyalar, medya satın alma, pazarlama derken yapılanların listesi epey uzun. Peki, tüm bunları sosyal medyada en başarılı uygulayan markalar hangileri?



İşte bu sorunun cevabını SocialBrands her ay düzenli olarak açıkladığı sıralamayla veriyor. Markaların sosyal medya performanslarını tamamen istatistiksel verilere göre tarafsız olarak değerlendiren SocialBrands mart sonuçları yayında!



İlk üçte yer alan markalar: English Home, Netflix ve Nef



1-29 Şubat dönemine ait verilere göre English Home, sergilediği başarılı sosyal medya performansıyla SocialBrands mart ayı Top100 listesinin zirvesinde yer alan marka oldu.



Başarısını istikrarla sürdüren Netflix ise ürettiği eğlenceli içeriklerle her ay olduğu gibi yine sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek listenin ikinci sırasında yer alıyor.



Top100 listesinin üçüncü sırasında yer alan Nef ise sponsoru olduğu Galatasaray taraftarlarına özel düzenlediği çekiliş kampanyasıyla yüksek etkileşim topladı.



Sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlar



Coca-Cola, "Empati soru sormakla başlar." dediği ve birbirimizi daha iyi anladığımız bir dünya için hayata geçirdiği kampanyasıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. #EmpatiLazım etiketiyle yayınlanan kampanya içeriklerinde empati kurmaya teşvik edici farklı sorular yer aldı.



OPET, sosyal medyada hem yeni hem de tanıdık bir ünlü iş birliğiyle öne çıktı. Cem Yılmaz ile 15 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelerek yayınladığı "Opet Yapar Her Şey Değişir" sloganlı film, sosyal medyada dikkat çekti.



Bir baba ile kızının dokunaklı hikayesini anlatan Sahibinden.com'un yeni reklam filmi, izleyenleri duygulandırarak oldukça etkiledi. Markanın 20. yılına özel hazırlanan film, sosyal medyada çok konuşuldu.



SocialBrands, 49 bin marka hesabından 1 milyon 701 bin iletiyi inceledi



SocialBrands her ay olduğu gibi bu ay da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sırasında markalara ait 49 bin 624 hesaptan paylaşılan 1 milyon 701 bin ileti ve 1 milyar 245 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından incelendi.



SocialBrands mart ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla şöyle oldu: Türk Hava Yolları, Madame Coco, İnci Akü, Ziraat Bankası, Turkcell, Halkbank ve Sompo Sigorta.



SocialBrands veri analitiği ödülleri



Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.



Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde 1 Mart 2019 ile 1 Mart 2020 arasındaki döneme ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markalar belirleniyor. Jüri Ödülleri bölümünde ise, marka ve ajansların yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeler ile başvuru yapabilecekleri Sosyal Medya Kampanyası, Gerçek Zamanlı Kampanya, Küçük Bütçeli Büyük İşler, Dijital PR Çalışması gibi 24 farklı kategori bulunuyor.



Kazananların 17 Nisan'da Raffles İstanbul'da gerçekleşecek görkemli ödül töreninde açıklanacağı Social Media Awards Turkey Jüri Ödülleri için son başvuru tarihi 11 Mart. - İSTANBUL

Kaynak: İHA