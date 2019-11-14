Haberler » Güncel » Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek - Haber

Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı.

14.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:35Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek
Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı. Otomobil tutkunlarınca takip edilen ünlü bir youtuber, sosyal medyadan gelen yorumlarla 25 yaşındaki bir otomobili modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.

Ünlü traş malzemeleri firması, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek bir yöntemle 25 yaşındaki bir aracı modifiye ederek, çekilişli bir kişiye hediye edecek. Kampanya kapsamında otomobil tutkunlarınca takip edilen youtuber Doğan Kabak, sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla 25 yaşındaki aracı modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42 Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri
13:42 "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı
13:41 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - CHP'li üyeler, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i...
13:36 Ezinepazar'da yollar BSK asfaltla kaplandı
13:35 İDEALİST İç Mimarlar Derneği Kuruluşunu Duyurdu
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:42:58